Der künftige US-Präsident Joe Biden hat in seiner Siegesrede am Wochenende den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu seiner ersten und wichtigsten Aufgabe erklärt. Er hat einprägsam geschildert, warum es so wichtig ist, die Kontrolle über die Pandemie zu gewinnen. Weil wir nur so wieder unser Leben zurückbekommen, weil wir nur so wieder unbeschwert und gemeinsam unsere Feste feiern können, Hochzeiten, Taufen, Geburtstage etc.