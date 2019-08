Was in Hongkong derzeit passiert, zeigt eines ganz klar: Die Welt hat sich in den letzten zehn Jahren drastisch verändert. Eine völlig neue Zeit ist angebrochen. Und zwar in jeder Hinsicht. Dass in Hongkong hunderttausende Menschen wochenlang auf die Straßen gehen und demokratische Reformen einfordern, wäre bis vor kurzem noch undenkbar gewesen. Ähnlich wie in Russland ist auch in Hongkong eine junge Generation herangewachsen, die sich in ihrem Streben nach Freiheit von Drohungen nicht mehr