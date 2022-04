Ostern steht für Auferstehung und Aufbruch, hinter uns liegen mit der Fastenzeit Wochen des Entbehrens – zumindest theoretisch in der christlichen Tradition. Doch in einer „Jetzt-und-sofort-Gesellschaft“ wie der unseren ist Verzicht bestenfalls eine Laune, kein harter Einschnitt, nur ein kleines Weglassen in einem üppigen Lebensstil, das zur Not leicht umgangen werden kann. Wer Alkohol fastet, hat Joker, um bei der Geburtstagsfeier trotzdem anstoßen zu können.