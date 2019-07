Eine Datenflut rollt auf uns zu  Alarm?

Binnen zwei Jahren hat sich in Österreich die Datenmenge verdoppelt, die über das Internet verschickt wird. Mindestens so rasant wird das Wachstum weitergehen, denn es ist erst der Anfang einer radikalen Veränderung der Welt und dient der Erzeugung eines digitalen Abbilds derselben. Alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert.

Jedes Jahr werden mindestens so viele Daten generiert wie im Jahr davor. Jetzt sind es vor allem Videos, Computerspiele und Instagram, die Daten in bisher unvorstellbaren Mengen erzeugen. Bald werden es viele Dinge und auch Tiere und Menschen sein, die mit ihren eingebauten Sensoren Daten liefern.

Müssen wir davor Angst haben? Ja und nein. Gestern wurde einer der größten Datendiebstähle der Geschichte bekannt. Eine Hackerin hatte Kreditkartendaten von gut 100 Millionen Kunden gestohlen. Die entscheidende Frage ist nicht so sehr, welche Daten von mir und meiner Umwelt verarbeitet werden – denn es wird ohnehin alles, was technisch möglich ist, digitalisiert. Entscheidend ist, für welchen Zweck die Daten erzeugt werden, wer die Verfügungsmacht darüber hat und wie sicher die Informationen dort sind. Hier hinken Gesetzgebung und auch das persönliche Verständnis der Menschen den technischen Möglichkeiten der Big-Data-Analyse und der künstlichen Intelligenz um Lichtjahre hinterher. Hier gilt es, Bewusstsein zu schaffen. Welche Daten darf Google von mir nützen? Wieso weiß der Konzern, was ich am 31. Juli 2018 gemacht habe – und fragt mich auch noch, ob ich darüber ein Fotoalbum anlegen will?

Mehr Daten bedeuten mehr Rechenleistung und mehr Energiebedarf. Insofern sind wir als Datenerzeuger und -nutzer mit jedem YouTube-Video oder jeder WhatsApp-Botschaft beteiligt am Klimawandel. Die Rechenzentren sind Stromfresser. Aber: Es kommt darauf an, wofür die Daten erzeugt werden. Ist das stromintensive Schürfen von Kryptowährungen relevant für den Fortschritt der Menschheit? Oder ist es sinnvoller, den Energieverbrauch oder das Verkehrssystem einer Stadt über Tausende Sensoren zu steuern, eben um Positives für das Klima zu bewirken? Daten sind eben nur Werkzeuge. Wir haben es in der Hand, sie für oder gegen die Zukunft unseres Planeten zu nutzen.

Artikel von Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft u.rubasch@nachrichten.at