Ohne Auto geht es in der Linzer Innenstadt nicht. Oder doch? Über diese Frage kann man trefflich diskutieren. Unbestritten ist, dass der Linzer Hauptplatz einer der schönsten zentralen Plätze in Österreich (und über die Staatsgrenzen hinaus) ist und dass durchfahrende Autos hier nicht förderlich für das Ambiente sind. Dass man hier also nach einer autofreien Lösung sucht, ist höchst an der Zeit.