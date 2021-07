Die deutschen Unionsparteien starten ihren Schlussspurt im Bundestagswahlkampf am 21. August nun doch nicht im Vergnügungspark Rust in Baden-Württemberg, sondern in Berlin. Die Hochwasserkatastrophe sowie die längst nicht gemeisterte Coronakrise sind schließlich das Gegenteil von lustig. Um ernsthafte Politik im Wettstreit um die Nachfolge Angela Merkels an die Wähler zu senden, ist die Hauptstadt sicher besser geeignet.