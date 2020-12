Das ging daneben. Tausende Oberösterreicher verbrachten den Samstagnachmittag mit dem Versuch, sich für die vom Land angebotenen Gratis-Antigen-Tests anzumelden. Wer viel Geduld und dann noch Glück hatte, erwischte die kurze Zeitspanne, in der das heillos überforderte IT-System wieder in Gang kam und die sehr spärlich bemessenen Testkapazitäten (2500 Tests pro Tag) noch nicht ausgebucht waren. Sie währte nicht lange. Flugs waren an allen Standorten alle Termine weg – zumindest bis