Ein starkes Signal – in mehrfacher Hinsicht

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat derzeit einen dicht getakteten Termin- und Reisekalender. Am Dienstag, dem 300. Tag des russischen Überfalls auf das Land, war das 44 Jahre alte Staatsoberhaupt kurzerhand in die derzeit hart umkämpfte ukrainische Stadt Bachmut gereist, unmittelbar an die Front. "Er hat dort die vordersten Positionen besucht, Kämpfer mit Orden und wertvollen Geschenken ausgezeichnet", teilte sein Sprecher mit.