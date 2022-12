Ein Silberstreif für die Kinderbetreuung

Die Betreuung von Kindern unter sechs Jahren war in Oberösterreich in den vergangenen Jahren eine unerträgliche Schwachstelle. Das heißt: Unerträglich war die Schwachstelle vor allem für berufstätige Eltern, die auf der Suche nach einem Platz in einer Krabbelstube oder einem Kindergarten mit halbwegs akzeptablen Öffnungszeiten oft verzweifelten. In der Politik haben zu viele diesen Missstand aus ideologischer Verbohrtheit zu lange ganz gut ertragen.