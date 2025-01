Zum Jahreswechsel pflegt man gerne sentimental zu werden. In Europa haben wir allen Grund dazu – nicht nur, weil Österreich genau vor 30 Jahren Mitglied der Europäischen Union geworden ist. 1989 begann in Europa der große Aufbruch: Damals fielen die kommunistischen Diktaturen in Ost- und Ostmitteleuropa wie Dominosteine.