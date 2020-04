Kurz, Kogler, Anschober, Nehammer – ein Ritual: Wenn das Regierungsquartett über aktuelle Entwicklungen in der Coronakrise informiert, geht es ans Eingemachte. Mittlerweile weiß das ganz Österreich. Die Pressekonferenzen werden von vielen Bürgern so aufmerksam verfolgt wie in normalen Zeiten ein Wahlabend oder ein Fußball-Finale. So auch gestern, Montag.