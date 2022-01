Kleiner Handgriff, große Wirkung: Das Umblättern des Kalenderblatts vom 31. Dezember auf den 1. Jänner markiert jedes Jahr einen Neubeginn. Einer Reset-Taste gleich wird das Betriebssystem frisch hochgefahren – in der Erwartung, dass alles besser laufen wird. Nachdem in den letzten Tagen des alten Jahres bilanziert wurde, widmen wir uns über Nacht nur noch dem, was kommen mag.