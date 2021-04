Es sind Bilder, die niemanden mehr kaltlassen: Vor den Spitälern in Indien stehen die Rettungsautos in langen Schlangen. Aus Mangel an Betten, Ausrüstung und Medikamenten müssen die meisten der Covid-19-Patienten aber abgewiesen werden. Viele sterben auf der Straße. Die Krematorien kommen mit den Einäscherungen nicht mehr nach. Die verzweifelten Verwandten müssen ihre Toten auf den Parkplätzen verbrennen. In Indien ist die Corona-Pandemie völlig außer Kontrolle.