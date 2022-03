787 Kilometer trennen Oberösterreichs Landeshauptstadt Linz und Uschhorod im Südwesten der Ukraine. Ein Tagestrip, acht Stunden mit dem Pkw, wenn die Pausen an den Raststationen nicht allzu lang ausfallen. Die Städte sind sich sogar ähnlich: eine Universität, ein kleiner Flughafen, viel Industrie. In beiden Städten schlendern Menschen durch die Innenstadt, doch nur in einer herrscht Frieden.