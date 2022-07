Es waren starke Worte, für die sich der ungarische Regierungschef am Wochenende von seinen Anhängern im rumänischen Siebenbürgen feiern ließ: "Das ist nicht unser Krieg", schimpfte Viktor Orban auf Europas Russland-Politik. "Sanktionen werden Russland nie in die Knie zwingen", machte er sich einmal mehr für das Ende der europäischen Einheit stark. In Europa drohe eine Rezession, polterte er und stellte sein eigenes Zukunftsmodell vor: Schon 2030 werde "alles anders".