Der Großteil der Ernte ist eingebracht. Die Erträge sind in Oberösterreich ganz passabel. Trotzdem scheinen sich über das bäuerliche Gemüt schon die schweren Herbstnebel zu legen. Unternehmer klagen, dass die Landwirte nicht richtig bei Investitionslaune sind. Nicht einmal in der Schweineproduktion werden derzeit neue Chancen ergriffen, obwohl die Afrikanische Schweinepest die Preise in lichte Höhen getrieben hat und gute Absatzchancen eröffnet.