Ein "Friedensbesuch", der Konflikte schürt

Besuch für den Frieden" nennt Peking vielversprechend den Staatsbesuch von Xi Jinping in Russland. Drei Tage lang will sich Chinas starker Mann mit seinem "alten Freund" Putin austauschen. Die Bilder, die Xi Seite an Seite mit dem international gesuchten Kriegsverbrecher in Moskau zeigen, werden um die Welt gehen. Und genau das ist auch das Ziel dieses ersten hochrangigen Treffens seit mehr als vier Jahren – zumindest aus Chinas Sicht.