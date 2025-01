Schon am Tag nach der Nationalratswahl stand Ende September an dieser Stelle zu lesen, dass ÖVP, SPÖ und Neos vor allem Staatsverantwortung und starke Nerven brauchen werden, wenn ihnen eine Dreierkoalition gelingen soll. Beides war nicht vorhanden, das ist der wohl erschütterndste Befund am Beginn des Jahres 2025.