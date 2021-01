Vielleicht spielt Joe Biden bei der Feier zur Amtseinführung den von Ray Charles zum Erfolgshit gemachten Song aus den 1930er-Jahren "Georgia on my Mind". Angemessen wäre es nach dem, was der 46. US-Präsident dem Südstaat zu verdanken hat. Genauer gesagt den afroamerikanischen Wählern dort, die in Rekordzahl wählen gingen. Sie haben Georgia zu einem blauen, zu einem demokratischen Bundesstaat gemacht.