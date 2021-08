Der Westen will es zwar immer noch nicht wahrhaben. Aber der Abzug der internationalen Truppen vom Hindukusch hat eines zur Folge: die Rückkehr der Taliban. Dass es so schnell geht, das hatten nicht einmal die ärgsten Abzugskritiker befürchtet. Derzeit vergeht kein Tag, an dem die Islamisten keine Dörfer und Bezirke von der international im Stich gelassenen Regierung zurückerobern.