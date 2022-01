Rund 43 Milliarden Euro hat die Regierung seit Beginn der Corona-Pandemie an die Österreicher ausgeschüttet. Das ist viel Geld, etwa die Hälfte dessen, was der Bund im Vorjahr an Steuern eingenommen hat. Oder mehr als er vor 25 Jahren überhaupt von den Staatsbürgern in einem Jahr überwiesen bekam. "Dieses Virus kostet viel Geld", sagt Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr. Bis diese Milliarden wieder abgestottert sind, wird es etliche Jahre dauern.