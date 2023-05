Wer Pamela Rendi-Wagner persönlich kennenlernt, trifft auf eine empathische und interessante Gesprächspartnerin, auf eine, die sich mit Themen intensiv auseinandersetzt. Sobald ein Mikrofon vor ihr steht oder sie in eine Kamera spricht, verwandelt sich die scheidende SPÖ-Vorsitzende in eine steife und kühle Person, die sich in sprachliche Schablonen flüchtet.