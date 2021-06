In Deutschland ist heuer ein Super-Wahljahr. Seit Jahresbeginn wurden bereits drei Landtagswahlen geschlagen – in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz (beide am 14. März) und am vergangenen Sonntag in Sachsen-Anhalt. Höhepunkt ist allerdings der 26. September. An diesem Sonntag im Herbst werden der Deutsche Bundestag, die Landtage in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen sowie das Abgeordnetenhaus in der Hauptstadt Berlin neu gewählt.