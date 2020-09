Wirt zu sein war schon vor Corona alles andere denn ein Honiglecken. Verändertes Freizeitverhalten und an neue Lebensstile angepasste Ernährungsgewohnheiten der Menschen samt einem immer stärkeren Trend zum Kochen in den eigenen vier Wänden sowie zum Essen im Vorbeigehen haben der klassischen Gastronomie schon in den vergangenen Jahren zugesetzt.