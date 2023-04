Donald Trumps schlechte Show

Der Clown kehrt auf die Bühne zurück, auf der er seine bizarre Show aus Frauengeschichten und Skandalen in den 1980er-Jahren begonnen hatte. Diesmal nicht als Ankläger, der damals in einer ganzseitigen Anzeige die Todesstrafe für vier Schwarze und einen Latino forderte, die unschuldig wegen der Vergewaltigung einer Joggerin im New Yorker Central Park vor Gericht standen, sondern als Angeklagter, der sich als erster ehemaliger US-Präsident in demselben imposanten Gebäude in Manhattan in einem