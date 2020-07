Donald Trumps Katrina-Moment

Würden alle 3,2 Millionen an Covid-19 erkrankten Amerikaner in einer einzigen Stadt wohnen, wäre diese nach New York und Los Angeles die drittgrößte Metropole des Landes. Angesichts der immer neuen Höchstwerte an Neuinfektionen, die nun Tag für Tag mehr als 60.000 Infizierte hinzufügen, wird es nicht mehr lange dauern, bis "Corona-City" auf Platz zwei vorrückt.