Erster. So posaunte es Wladimir Putin am Dienstag in die Welt hinaus. Russland habe den Durchbruch bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie geschafft und einen Impfstoff gegen das Virus zugelassen, der noch dazu schon an Putins Tochter getestet worden sei. Der Kremlchef ist überzeugt, mit dieser Entwicklung im Eilzugsverfahren beweisen zu können, dass sein Land die wahre Supermacht auf dem Gebiet der Medizinforschung ist.