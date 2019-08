Fast auf den Tag genau drei Monate ist es her, dass der sechsminütige Ausschnitt von einem auf Ibiza mit FP-Chef Heinz-Christian Strache als Hauptdarsteller versteckt gedrehten Video wie eine Bombe in der österreichischen Innenpolitik eingeschlagen hat. Auch wenn uns Ibiza-Gate am 29. September den nächsten Urnengang beschert hat: In der Sache selbst gab es Stillstand.