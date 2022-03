Bei der Vergabe der Winterspiele an China hat sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) noch vor wenigen Wochen darauf berufen, dass der Sport eine politikfreie Zone sei. Das war ein Selbstbetrug. Wenige Tage vor der Eröffnung der Paralympics in Peking haben mit dem IOC und den Fußballverbänden UEFA und FIFA in dieser Woche die mächtigsten Sportverbände der Welt als Reaktion auf den mit der Militäraktion in der Ukraine begangenen Völkerrechtsbruch beinhart durchgegriffen.