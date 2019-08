Diese Waldbrände gehen uns alle an

Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro will das Problem nicht erkennen. Der ultrarechte Politiker, der den Klimawandel leugnet, hatte sich am Wochenende sehr echauffiert, dass Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron als Gastgeber die verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet noch in letzter Minute auf die Tagesordnung des G7-Treffens gesetzt hat. Bolsonaro faselte etwas von "kolonialistischer Mentalität".

Dabei ist es doch nur logisch, dass die ganze Welt dieser Tage mit großer Besorgnis ins größte Land Südamerikas blickt – und dass sich die Lenker der sieben wichtigen Industriestaaten höchstselbst mit den Bränden befassen: Der Amazonas-Regenwald wird ja nicht umsonst als "grüne Lunge der Erde" bezeichnet, er produziert ein Fünftel des Sauerstoffs auf der Erde. Und sämtliche Regenwälder rund um den Globus absorbieren 30 Prozent der von uns Menschen verursachten Treibhausgase, also die unvorstellbar riesige Menge von elf Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Und mehr als die Hälfte des noch verbliebenen Regenwaldes liegt nun einmal in Brasilien.

Dazu kommt, dass nirgendwo auf der Welt die Zahl der Tier- und Pflanzenarten größer ist als im Amazonas-Regenwald: Auf einem Quadratkilometer Fläche kommen mehr Arten vor als in ganz Europa. Und nicht zuletzt bedrohen die Feuer im Amazonas-Urwald auch zahlreiche indigene Völker, da sich ihr natürlicher Lebensraum in Rauch auflöst.

Diese ökologische und humanitäre Katastrophe in Brasilien und den Anrainerstaaten verdient daher größtmögliche Aufmerksamkeit – und sie muss so rasch wie möglich bekämpft werden. Es ist daher wichtig und richtig, dass die G7-Staaten "technische und finanzielle Mittel" für die Bekämpfung der Brände bereitstellen. Das alleine wird jedoch bei weitem nicht ausreichen.

Um den – von Präsident Bolsonaro stillschweigend tolerierten – Raubbau im Amazonasgebiet einzudämmen, könnte man auch darüber nachdenken, den Import jener Waren zu stoppen, für die der Urwald (brand-)gerodet wird – also Soja und Rindfleisch. Zudem könnte die EU das von Brasilien vehement gewünschte Mercosur-Freihandelsabkommen als Hebel nutzen und etwa an Bedingungen für nachhaltiges Wirtschaften knüpfen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at