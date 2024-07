Diese Verlierer haben wir lieb gewonnen

Niederlagen der österreichischen (Männer-)Fußball-Nationalmannschaft waren in der Vergangenheit nicht selten von Spott, Häme und einer in der breiten Öffentlichkeit geführten Personaldiskussion begleitet worden. Teamchefs wurden – im freundlichsten Fall – in Frage gestellt, verhaltensauffällige Spieler wie Marko Arnautovic standen im Shitstorm. Nach dem bitteren Aus des ÖFB-Teams bei der EM in Deutschland ist alles anders.