Diese Spiele waren ein Meilenstein

Die Olympischen Spiele in Paris haben gehalten, was bei der atemberaubenden Eröffnungsfeier vor etwas mehr als zwei Wochen in Aussicht gestellt wurde. Wir durften ein Sportfest erleben, das getragen wurde von der spektakulären Kulisse der französischen Metropole und einer positiven Begeisterung des Publikums, wie wir sie schon lange nicht mehr bei einem globalen Sportereignis erleben konnten. "Dabei sein" war diesmal für die meisten Athleten tatsächlich ein Höhepunkt der Karriere, selbst dann,