Nach vielen Monaten der sozialen Askese und Entsagung der Segnungen heimischer Gastronomie war gestern, Mittwoch, wieder ein Hauch von Normalität zu spüren. In den Straßen trotzten die wiedereröffneten Schanigärten dem Aprilwetter im Mai. In den Lokalen zeigten Gäste ihre Testergebnisse oder Impfpässe her und registrierten sich per QR-Code. Besser als nichts.