Die Woche der finalen Einsichten

Die letzte Wahlkampfwoche läuft. Die Meinungsforscher melden, dass nur mehr höchstens zehn Prozent der Landsleute noch gänzlich unentschlossen dem Termin am 29. September entgegenblicken. Das wären halb so viele wie in der jüngeren Vergangenheit, aber gemessen an der Beteiligung 2019 immer noch bis zu 480.000 Stimmen, die für die Parteien im Finish noch zu holen sind. Angesichts der engen Entscheidungen, die am Sonntag fallen, steckt darin jede Menge Dramatik.