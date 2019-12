Wir erleben in Oberösterreich fast frühlingshafte Tage im Dezember. Weiße Weihnachten in Linz gab es zuletzt im Jahr 2010. Der Sommer war auch heuer teils unerträglich heiß. Die Folgen der Erderwärmung sind also unübersehbar. Weltweit bringt der Klimawandel, der zu einem großen Teil vom Menschen beeinflusst wird, Zerstörung in Form von Dürren, Unwettern und in Form eines steigenden Meeresspiegels.