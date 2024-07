Die Welt der Unentbehrlichen

Jetzt ist schon wieder was passiert. Statt den neben ihm stehenden Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, zu begrüßen, übergab der amtierende US-Präsident Joe Biden am Donnerstagabend das Wort an einen gewissen "President Putin". Es muss ja nicht auf offener Bühne und im Beisein aller NATO-Partner sein: Aber so etwas kann schon einmal passieren. Blöd nur, wenn es zur Regel wird. Und das ist bei Biden der Fall. Lesen Sie auch: Biden bezeichnete Selenskyj irrtümlich als "Präsident Putin"