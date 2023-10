 Die voestalpine  geht ins Risiko

Die voestalpine biegt mit ihrer Milliardeninvestition in klimafreundlicheren Stahl auf einen für sie neuen Weg ein. Gestern war viel von Superlativen die Rede, die Umstellung von der klassischen Hochofenroute der Stahlerzeugung auf einen Elektrolichtbogenofen sei das größte Klimaschutzprojekt Österreichs. Es wird weniger Kohlenstoff eingesetzt, was am Ende die CO2-Belastung im ganzen Land um fünf Prozent reduziert.