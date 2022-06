Umsatz ist gleich Menge mal Preis. Einen Zettel mit dieser Gleichung hat Wladimir Putin wahrscheinlich neben dem Spiegel hängen, in den er jeden Tag sieht, um sich seiner eigenen Genialität zu vergewissern. Je weniger Öl und Gas die Europäer bestellen, desto höher der Preis dafür. Das gilt auch, wenn die Russen weiter an ihrem "technischen Gebrechen" an der Gasleitung Nord Stream 1 arbeiten und damit scheinheilig ihre Lieferzurückhaltung begründen.