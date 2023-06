Die Verlierer der Kika/Leiner-Pleite

Dass es um die Möbelkette Kika/Leiner finanziell nicht gut stand, war in Möbelbranche und in Finanzkreisen wohlbekannt. Banken haben der Möbelkette schon lange keine Kredite mehr gewährt, viele Hersteller nur gegen Sicherungen geliefert. In der Öffentlichkeit blitzten nur die kurzfristigen Immobilien-Transaktionen auf. Zu Jahresende verkaufte Signa schon einige Leiner-Häuser: darunter das Areal in Wels.