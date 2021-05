Peter B. wurde aus dem Leben gerissen. Ohne ein Vorzeichen, von der einen auf die andere Sekunde. Der junge Mann hatte sich am späten Mittwochabend einen E-Scooter gemietet, um in der Dunkelheit komfortabler durch die Linzer Innenstadt nach Hause zu gelangen. Bei einer roten Ampel an der Kreuzung zwischen Bürger- und Humboldtstraße blieb der 26-Jährige vorschriftsgemäß stehen. Die Ampel schaltete auf Grün, Peter B. fuhr gemächlich los – und war wenige Sekunden später tot.