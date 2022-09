Er ist der große Abwesende – und prägt dennoch die UN-Generalversammlung in New York. Mit der Ankündigung von Scheinreferenden in besetzten ukrainischen Gebieten und vor allem der Teilmobilmachung als weiterem Eskalationsschritt bestimmt Russlands Präsident Wladimir Putin die Gesprächsthemen am East River in New York.