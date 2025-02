Die Teilzeit-Politik

FPÖ-Chef Herbert Kickl am Donnerstag bei seiner Ankunft in der Präsidentschaftskanzlei der Wiener Hofburg

Reden sie wieder miteinander oder kommt gleich wieder ein Posting von Herbert Kickl, wie er sich seine Regierung vorstellt? Der Gedanke, welche Zukunftshoffnungen da in der Wiener Innenstadt derzeit über die nähere Zukunft Österreichs beraten, ist ein wenig erschreckend. Aufbruchstimmung? Wirtschaftswunder? Eine liberale Gesellschaft, in der Selbstbestimmung und Verantwortung zählen? Das passt mit dem, was sich hier zusammenbraut, nicht so recht zusammen.