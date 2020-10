Niemand hätte vor einem Jahr darauf gewettet, dass die Wahlen 2020 zum SPÖ-Triumph werden. Sowohl im Jänner im Burgenland als auch gestern in Wien konnte die SPÖ ihren Spitzenplatz festigen. Vor allem dass das rote Wien gehalten hat, ist für die gebeutelte Sozialdemokratie überlebenswichtig. Noch vor Jahresfrist existierten in der ÖVP Planspiele, den Bürgermeistersessel in der Hauptstadt zu erobern.