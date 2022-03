Russlands Präsident Wladimir Putin sitzt am Tisch, umringt von jungen attraktiven Stewardessen und Pilotinnen der Fluglinie Aeroflot. Der Anlass dafür ist der zu dem Zeitpunkt noch bevorstehende Weltfrauentag. Frauen als Dekoration für einen alternden Kriegstreiber. Umgekehrt erreichen uns Bilder aus der Ukraine, wo Frauen ihre Kinder in Sicherheit bringen und wieder in ihre Heimat zurückkehren, um diese zu verteidigen. Russinnen werden eingesperrt, weil sie gegen den Krieg protestieren.