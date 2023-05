Die Raumunordnung

In ihrem Bericht stellt die höchste Prüfinstanz des Landes weitreichende Forderungen an die Politik: Etwa ein Sechstel (!) des gewidmeten Baulandes in Oberösterreich liegt brach, wurde als Wertanlage über Jahrzehnte gehortet und niemals bebaut. Hier möchte der Landesrechnungshof ansetzen und hat zwei Vorschläge: Entweder zahlen die Eigentümer eine Gebühr oder das Bauland soll schlicht wieder rückgewidmet werden.