Ursula von der Leyen war Anfang Dezember rasant in ihr Amt als Kommissionspräsidentin gestartet: Green Deal, Digitalisierungsoffensive, europäischer Mindestlohn, eine geopolitische Kommission. Die erste Frau an der Spitze der EU-Behörde hatte ein ambitioniertes Programm mit den richtigen Schwerpunkten. Dann, 100 Tage später, holte Corona die Kommissionspräsidentin ein. Von der Leyen hatte in ihrem Reformeifer das Ausmaß der näherrückenden Gefahr übersehen.