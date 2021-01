Die politische Kunst des raschen Handelns

Bundeskanzler Sebastian Kurz führte am Wochenende seine politische Kunst vor: rasch Entscheidungen treffen, um dadurch auch eigene Fehler zu überdecken und Kritiker durch die Höhe des Tempos zu überrumpeln. In diesem Fall gelang ihm zudem noch ein Coup: Er konnte einen von Österreichs besten Wirtschaftsforschern in einer der größten Krisen für die Politik gewinnen.