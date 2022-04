Mehr als acht Wochen dauert der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bereits und brachte millionenfaches Leid und Tod. Wer aber könnte in dieser bewaffneten Auseinandersetzung zum Friedensstifter werden? Geht es nach den internationalen Wünschen, könnte, ja, müsste es die UNO sein. Doch die Vereinten Nationen sind nicht mächtig, sondern ohnmächtig. Das zeigt sich bei jeder Sitzung des sogenannten Sicherheitsrates in New York ein aufs andere Mal in ernüchternder Art und Weise.