Diese Woche starten die Lohnverhandlungen im Handel und in der Sozialwirtschaft. Sie folgen seit vielen Jahren ähnlichen Ritualen und orientieren sich dabei an der so genannten Benya-Formel: Inflation plus Produktivitätsfortschritt ist gleich Lohnerhöhung. Das hat lange Zeit ganz gut funktioniert. Jetzt tut es das nicht mehr.