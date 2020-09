Mark Rutte, Chef einer niederländischen Mitte-rechts-Regierung, will 100 Flüchtlinge, darunter 50 Kinder, aus dem abgebrannten Lager Moria aufnehmen. Rutte, im Klub der EU-Sparmeister eng mit Österreichs Sebastian Kurz verbunden, hat damit den Kritikern in seinem Land gekontert und wird nun in Europa als einer der christlich-sozialen Bürgerlichen gelobt. Ein kleines Kunststück, schließlich wird Holland gleichzeitig nur mehr 400 statt bisher 500 UN-Flüchtlinge pro Jahr aufnehmen.